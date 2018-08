Andalousie : 70% des places des centres pour mineurs migrants sont occupées

L’arrivée de migrants mineurs en Andalousie a connu une hausse exponentielle. Depuis le début de l’année, 4 098 mineurs étrangers non accompagnés (MENA) y sont arrivés, selon El Mundo. Un chiffre qui contraste fortement avec les 895 arrivées de mineurs sur toute l’année 2015, et qui a obligé le gouvernement andalou à réorganiser ses structures d’accueil.

Ainsi, le taux d’occupation des centres pour mineurs en Andalousie s’élève à 70%, a déclaré hier la ministre de l’Egalité et des politiques sociales, María José Sánchez Rubio, à l’issue du conseil du gouvernement. «Ils occupent 70% des centres du réseau de soins en hébergement, soit 2 400 places sur un total de 3 443 qui sont actuellement opérationnelles dans 208 centres de protection de l’enfance», a-t-elle précisé.

Alors qu’en 2015 le coût de l’accueil des 895 enfants et adolescents migrants s’est élevé à 17,7 millions d’euros pour le gouvernement andalou, l’investissement culmine jusqu’à présent, sur l’année 2018, à 45,4 millions d’euros. Le gouvernement indique toutefois maintenir «un grand effort organisationnel et budgétaire» pour s’occuper de ces mineurs non accompagnés. Ainsi, 451 nouveaux lieux ont été habilités à recevoir des mineurs étrangers non accompagnés, sur les 700 que le gouvernement avait prévus pour des situations d’urgence.

María José Sánchez Rubio indique que la dotation de ces nouveaux lieux de résidence est motivée par l’afflux croissant de ces jeunes sur la côte andalouse, et en anticipation de l’aggravation de la situation face aux fermetures de frontières et aux restrictions imposées à l’immigration africaine dans les pays traditionnellement récepteurs.