Le Maroc qualifié pour la CAN 2019 des moins de 17 ans en battant la Tunisie par 1-0

La sélection nationale de football des moins de 17 ans s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN U17), prévue en 2019 en Tanzanie, après avoir battu mardi au stade de Monastir son homologue tunisienne par 1-0, en match pour le compte de la troisième et dernière journée du tournoi de l'UNAF.

L'unique but de la rencontre a été marqué par Akram Nakkach à la 21ème minute.

Il s'agit de la troisième victoire de la sélection marocaine après celles réalisées face à l'Algérie (5-2) et la Libye (1-0) lors respectivement des première et deuxième journées de ce tournoi qualificatif.

Ainsi, le Maroc termine ce tournoi nord-africain à la première place avec 9 points suivi par l'Algérie (4 points), la Tunisie (3 points) et la Libye (1 point).

Pour ce tournoi qualificatif, l'entraineur marocain Jamal Sellami avait convoqué 21 joueurs dont Taha Mourid (WAC), Alaa Bellaarouch, Reda Asmama, Youssef Oujdal, Anas Nanah, Mohammed Amine Essahel et Tawfik Bentayeb (AMF), Oussama Raoui, Achraf Ramzi, Maouhoub El Mehdi, El Mehdi El Bousadeqi (FUS de Rabat), Said Assim (Nac Breda/Hollande), Anas Maroun, Haitam Abaida et Bilal Ouacharaf (FC Malaga/Espagne), Zakaria Ghailan (FC Barcelone/Espagne), Elias Atiabou (Red Bull Salzburg/Autriche), Hicham Aderaze (Rouen/France), Ilyes Addiche (Metz/France), ainsi que El Khiyat Ahmed du Club Lionceaux de l'atlas Mohammedia (CLAM).