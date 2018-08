Hajj 1439 : Les autorités saoudiennes répondent aux pèlerins marocains mécontents

L'Etablissement des Moutawifs (Guides) des pèlerins des pays arabes en Arabie saoudite a souligné ce mardi que l’encombrement dans les camps à Mina est dû à l’espace étroit légal à Mina.

Selon un communiqué du ministère des Habous et des affaires islamiques, relayé par la MAP, l’établissement saoudien a précisé que cette situation générale est général et «ne concerne pas uniquement les pèlerins marocains».

Pour les problèmes de transport notamment entre Arafat et Mouzdalifa, soulevés par la délégation marocaine, l’établissement estime que l’unique solution est «l’élimination du système de deux groupes par bus et le recours au système d'un seul groupe par bus, ce qui requiert des dépenses supplémentaires».

L'Etablissement des Moutawifs (Guides) des pèlerins des pays arabes en Arabie saoudite revient aussi sur l’alimentation réservée aux pèlerins, soulignant que «chaque année, il fait appel à des sociétés accréditées afin d'assurer la nourriture pour tous les pèlerins pendant l'accomplissement des rituels du Hajj». Le communiqué note aussi «l’impossibilité (…) de répondre aux besoins et habitudes alimentaires de tous les pèlerins».

L'Etablissement ajoute, d'autre part, que les conditions d'accomplissement des rituels requièrent patience, tolérance et coopération, tout en accordant la priorité aux personnes les plus âgées, aux malades et aux femmes dans le transport et le logement.

Le ministère des Habous et des affaires islamiques précise que l’établissement a présenté son avis sur les observations présentées par la délégation marocaine pour le Hajj sur les incidents de cette année lors d'une réunion d'urgence tenue avec la délégation marocaine au siège de l'établissement.