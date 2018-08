Départ d’Afilal : Le PPS pointe le rôle d’El Othmani et fixe un ultimatum

Comme prévu, le bureau politique du PPS s’est réuni ce mardi soir au sujet de la suppression du secrétariat d’Etat chargé de l’eau. Saâd-Eddine El Othmani a évidemment été la cible de prédilection des «camarades» de Nabil Benabdellah. Il «n’a pas pris en considération les normes politiques et déontologiques requises dans la gestion des alliances et des relations à l’intérieur d’une majorité mature», pointent-ils dans un communiqué reçu par Yabiladi.

Le bureau politique demande au chef du gouvernement de «présenter au parti (PPS) et à l’opinion publique les explications transparentes et les réponses convaincantes sur de nombreuses et légitimes questions, encore posées, sur la façon avec laquelle il a géré ce sujet».

Le bureau politique a posé un ultimatum au 22 septembre. A cette date, le PPS devrait tenir une session extraordinaire de son comité central pour examiner la situation et «prendre la position que requiert la phase».

Basculera-t-il dans les rangs de l’opposition ? Le communiqué a évité de mentionner une telle option.