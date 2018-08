Aid Al Adha : Les mesures prises par l’ONSSA en chiffres

«Les mesures prises cette année ont permis à l’opération d’Aid Al Adha de se dérouler dans de bonnes conditions», indique ce mardi le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Dans le cadre d’un «programme de travail spécial Aid Al Adha», les mesures prises par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont permis de répondre à 3 300 appels téléphoniques depuis le jour de l’Aid jusqu’au samedi 25 août, dont 900 ayant concerné les conseils et les orientations des citoyens.

La même source indique, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, que les services vétérinaires se sont déplacés chez plus de 400 familles sur l’ensemble du territoire national pour inspecter la viande faisant l'objet de plaintes et rassurer ses propriétaires.

«Jusqu’au samedi 25 août 2018, les services vétérinaires ont examiné un total de 2 600 carcasses et de leurs viscères afin de s’assurer qu’elles soient consommables. La plupart des cas concernaient des maladies parasitaires et des infections n'affectant pas la qualité et la sécurité de la carcasse.» Communiqué du ministère

Toujours dans ce même cadre, il a été décidé d’approfondir les recherches par des échantillons dans 50 cas. «À la suite du processus de numérotation, les domaines dont proviennent ces bovins et caprins ont été repérés et dans lesquels l’ONSSA dépêchera des commissions pour étendre la recherche, prendre des échantillons d’aliments pour animaux et de contrôler les médicaments vétérinaires afin de garantir leur qualité et leur origine», poursuit le communiqué.

Celui-ci conclut par assurer que l’ONSSA «suit les résultats des différentes affaires enregistrées et prendra les mesures juridiques nécessaires».