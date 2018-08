Décès de Pierrette M’jid : L’audience est reportée à septembre

Prévue cet après-midi en première instance, la deuxième audience du suspect en cause dans l’accident de circulation ayant coûté la vie à Pierrette M’jid, a été reportée au 4 septembre prochain, à la demande des avocats de la défense.

En effet, le jeune homme de 18 ans poursuivi dans cette affaire a fait appel à un deuxième avocat qui se saisit de son dossier, pour lequel il a requis du temps afin de mieux l’étudier.

Fils de la défunte et président de la Fondation M’jid, Soufyan M’jid réitère sa volonté que ce procès serve d’«exemple» pour que les mis en cause dans des accidents mortels n’échappent plus à la justice en envisageant des arrangements financiers avec les familles des victimes. «En tant qu’enfants de la victime, nous n’avons réclamé aucune réparation financière, nous n’avons pas exigé de remboursements à l’assurance du conducteur, nous voulons que ce procès montre qu’il existe une justice et qu’il serve de leçon sur l’importance d’éduquer nos enfants sur le sens du devoir», nous confie notre interlocuteur.

De son côté, Mohamed Aghannaj, l’un des deux avocats de la partie civile, espère que la loi sera appliquée, «abstraction faite de la position sociale de la famille du prévenu». «Son acte a conduit au décès d’une femme appréciée de tous, qui a lutté pour l’indépendance du Maroc et qui était engagée au sein de la société civile, ajoute-t-il. Cet acte doit être puni, mais il n’en est pas le seul responsable, puisqu’on lui a confié un si gros véhicule et qu’on l’a laissé le conduire.»

En début de matinée le 6 août dernier, Pierrette M’jid a été renversée par une grosse voiture au bord de la côte d’Aïn Diab à Casablanca, où elle faisait sa marche quotidienne. Percutée violemment, elle a succombé à ses blessures au CHU Ibn Rochd. Quant au conducteur suspecté, il a été arrêté après avoir continué son chemin et percuté par la suite un camion.