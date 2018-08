Les services sociaux au Maroc vus par les magistrats de la Cour des comptes    

Plusieurs programmes sociaux destinés aux populations les plus démunies de la société marocaine font état d’un certain nombre d’insuffisances. C’est ce qui ressort du Rapport annuel de la Cour des comptes au titre des années 2016 et 2017, publié lundi.

Les magistrats de l’instance présidée par Driss Jettou ont effectué 32 missions en matière de contrôle de la gestion à travers les différentes chambres régionales des comptes. Ils ont dressé ensuite leurs constats concernant plusieurs programmes, dont le Fonds d’appui à la cohésion sociale et le programme de soutien aux personnes souffrant de handicap.

Institué en vertu de l’article 18 de la loi de finances 2012, dans le but de contribuer au financement de programmes d’appui social, le compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds d’appui à la cohésion sociale» est passé au crible par les magistrats de la Cour des comptes.

Programmes «souffrants» du Fonds d’appui à la cohésion sociale

Pour le volet relatif à la gouvernance du fonds, la Cour a constaté l’absence d’une stratégie intégrée pour la mise en œuvre des programmes d’appui social et un manque de programmation cohérente de ses ressources et de ses dépenses. Les magistrats de Driss Jettou ont aussi relevé un «retard dans le décaissement des contributions au profit des programmes sociaux (à partir de 2014)» et «l’accumulation d’un solde important s’élevant à 8 584 MDH à fin 2016, alors que ses programmes connaissant un manque de financement».

Après avoir fustigé la gestion du programme «Un million de cartables», critiquant notamment sa méthode de ciblage basée sur le critère du milieu et sans prise en compte du niveau socio-économique des familles, le rapport évoque la gestion du programme «Tayssir». Destiné aux ménages pauvres et démunis pour lutter contre l’abandon scolaire, ce programme connaît, toujours selon le rapport, plusieurs dysfonctionnements entravant son application. Le document évoque notamment «l’absence d’un mécanisme de ciblage direct des bénéficiaires et l’exclusion de certaines collectivités territoriales». La Cour des comptes critique aussi des «insuffisances liées à l’application informatique adoptée», outre l’insuffisance des ressources allouées au programme et un retard dans le versement des bourses aux bénéficiaires.

Appui aux personnes en situation de handicap et le programme RAMED

Même constat pour la gestion du programme d’appui aux personnes en situation de handicap. Selon le rapport, aux côtés du «faible taux de couverture en milieu rural» et de la «répartition régionale inégale des associations opérant dans ce domaine», la Cour constate que le nombre des bénéficiaires (4 744 bénéficiaires sur 33 000 recensés en 2014) reste insuffisant, vu l’insuffisance de l’enveloppe financière allouée à l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants en situation de handicap. La Cour met aussi en exergue le retard constaté dans le déblocage des subventions aux associations bénéficiaires.

La Cour des comptes se penche ensuite sur la gestion du programme du Régime d’assistance médicale (RAMED), généralisé à partir du mois de mars 2012.

«Il a été constaté un retard dans la préparation des cartes permettant de bénéficier du RAMED, et ce, par rapport au délai réglementaire de 60 jours. Aussi il a été relevé que l’identification des personnes éligibles rencontre plusieurs difficultés compte tenu, surtout, de la croissance du secteur informel et l’adoption du système déclaratif en ce qui concerne le revenu.» Extrait du rapport de la Cour des comptes

Le rapport critique notamment l’absence d’un système de pilotage et de gouvernance du RAMED, ainsi que le chevauchement des compétences entre l’Agence nationale de l’assurance maladie et le ministère de la Santé. Quant aux prestations offertes, la couverture de leurs coûts «souffre d’un manque d’un tiers payant et d’un système de facturation basé sur un référentiel de coût des prestations offertes».

Logement social et offres de soins

Plus loin dans le rapport, ses rédacteurs s’étalent sur les dispositifs de production du logement social et relèvent, s’agissant de la pertinence et de la cohérence des dispositifs de production de ce type de logements, l’absence d’études préalables, des finalités mal définies et l’insuffisance de cohérence avec les autres programmes d’habitat. La Cour des comptes évoque aussi le «déphasage entre objectifs et besoins et la modulation inadaptée des incitations fiscales». Constatant l’absence de mécanismes de régulation de l’offre en logement social, le rapport évoque l’insuffisance des mesures de ciblage et d’attribution, affirmant même que des franges de population sont exclues du champ de ce type de logement social

Sur un autre dossier, celui des centres hospitaliers du royaume, qui semblent manquer cruellement d’objectifs stratégiques et d’offre de soins organisée, d’équipements et d’infrastructures, le rapport évoque la gestion de l’offre de soins. On y constate notamment l’absence de services et de spécialités médicales devant être disponibles au regard de la position de l’établissement dans la filière de soins tout comme des délais de consultation et d’hospitalisation «anormalement longs».

«A titre d’illustration, au niveau du centre hospitalier préfectoral de Berkane, au cours de l’année 2015, les délais en oto-rhino-laryngologie ont dépassé 10 mois, en rhumatologie trois mois et en endocrinologie deux mois et demi», écrivent les magistrats de la Cour des comptes. Des délais de rendez-vous imputables en grande partie à des carences en matière de programmation.

Même la gestion de la pharmacie, des médicaments et des dispositifs médicaux n’échappe pas aux critiques. «Difficultés d’approvisionnement en médicaments et autres produits pharmaceutiques», «absence de suivi et de contrôle de l’usage des médicaments et des dispositifs pharmaceutiques au niveau des services hospitaliers ou encore des «problèmes liés aux locaux de la pharmacie et à leurs équipements» sont constatés.