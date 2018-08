Espagne : Un manifeste contre les expulsions de migrants vers le Maroc

Le 22 août dernier, 116 migrants ont accédé au territoire espagnol en escaladant la frontière entre le Maroc et Ceuta. / Ph. Blasco Avellaneda - AFP

Une cinquantaine d’associations espagnoles ont rédigé un manifeste dans lequel elles dénoncent les expulsions de migrants de l’Espagne vers le Maroc, indique le portail de l’Eglise catholique de Málaga sur son site, qui publie en intégralité le texte.

Elles rappellent que le 22 août dernier, 116 migrants ont accédé au territoire espagnol en escaladant la frontière entre le Maroc et Ceuta. «Le ministère de l’Intérieur a confirmé le lendemain que ces personnes auraient été renvoyées au Maroc, conformément à l’application de l’accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc relatif à la circulation des personnes, au transit et à la réadmission des étrangers entrés illégalement, signé à Madrid le 13 février 1992», indiquent-elles.

Ces associations, «représentatives d’horizons très larges et variés de la société civile, dénoncent la fuite en avant que représentent ces retours à chaud, non seulement pour ne pas respecter les garanties légales requises, mais aussi pour faire un pas de plus en matière de politique d’externalisation des contrôles, qui ont d’importants coûts sur les droits de l’homme».

Les entités signataires demandent enfin au ministère espagnol de l’Intérieur de rendre public «(…) les activités menées pour identifier les personnes et les moyens par lesquels cette identification a eu lieu ; les activités visant à identifier l’existence de situations de vulnérabilité particulière et leurs résultats ; la liste des nationalités des personnes renvoyées ; les garanties fournies par le Maroc selon lesquelles elles ne seront pas soumises à de mauvais traitements».

De même, les signataires demandent aux «différents groupes politiques, dans le cadre de leur travail de contrôle du travail du gouvernement, qu’ils exigent les informations susmentionnées».