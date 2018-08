Maroc : Le ministère de la Santé rassure sur l’absence de cas de choléra

Aucun cas de choléra n’a été enregistré au Maroc, a indiqué mardi le ministère de la Santé, qui affirme avoir pris une série de mesures anticipatives et préventives pour éviter toute éventuelle apparition de l’épidémie dans le pays.

Dans un communiqué publié suite à l’apparition de cas de choléra en Algérie, le département affirme qu’aucun cas n’a été détecté au Maroc depuis 1997, grâce à la mise en œuvre du Programme national de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Par ailleurs, le ministère précise qu’une série de mesures préventives ont été prises.

Il s’agit du renforcement des dispositifs de surveillance et de vigilance épidémiologique sentinelle des gastro-entérites aiguës et de surveillance des toxi-infections alimentaires, ainsi que la consolidation des mesures de contrôle sanitaire au niveau des frontières, en particulier dans les aéroports accueillant les passagers en provenance des pays où des cas ont été signalés.

Ces mesures portent aussi sur l’appui aux laboratoires hospitaliers dans l’investigation microbiologique et le déploiement d’un stock de médicaments et d’équipements nécessaires pour le traitement des cas de maladie, tout en mettant à la disposition des citoyens un numéro de téléphone (0801004747) pour obtenir plus d’informations.