Départ de Charafat Afilal : Après des jours de silence, les proches El Othmani ripostent

Après un silence d’une semaine suite à la suppression du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, l'entourage du chef de gouvernement, Saâdeddine El Othmani, a soufflé à plusieurs médias en ligne des explications se rapportant à cette affaire qui a davantage écorné son image.

Ce lundi, des publications telle que aljarida24 insinuent que le secrétaire général du PPS, Nabil Benadebbalh, aurait été au courant du départ de Charafat Afilal. Elles avancent que les six composantes de la majorité gouvernementale auraient examiné la proposition de se défaire de six secrétariats d’Etat, détenus par le PJD, le RNI, le MP, l’UC, l’USFP et le PPS. Ce projet vise, selon les mêmes sources, à mettre un terme aux disputes entre les ministres et les secrétaires d’Etats. Les premiers ne veulant céder aucune de leurs prérogatives aux seconds.

De son côté, le secrétaire général du Livre attend toujours les explications de Saâd-Eddine El Othmani sur la suppression du poste d’Afilal sans la moindre concertation. Une entrevue est prévue entre les deux hommes aujourd’hui ou demain. De l'issue de cette réunion, dépendra la couleur du communiqué du bureau politique du PPS sur cette affaire.