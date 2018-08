Italie : Deux Marocains arrêtés pour une agression... raciale

Cinq personnes, dont deux Marocains, ont été placées ce lundi à Lamezia Terme, dans la province de Catanzaro (Sud d’Italie) suite à une agression à caractère racial. Les faits contestés remontent à la nuit du 15 au 16 août, alors que l’agression, telle que reconstituée par les enquêteurs, se serait déroulée devant un restaurant à Falerna Marina, dans la province de Catanzaro.

Les personnes arrêtées, un serveur local, deux agents de sécurité de la structure et deux citoyens marocains mais résidant à Lamezia Terme, auraient agressé «verbalement et physiquement», trois personnes dont une Italienne et son époux de nationalité dominicaine, rapportent les médias italiens Giustizia News 24 et Nuovo Sud.

L'agression serait motivée par «la haine raciale», poursuivent les médias. L’une des victimes agressées présenterait même une «fracture de l'humérus avec un arrêt maladie de 30 jours».

Les deux médias concluent en rappelant le «climat national plein de racisme» touchant l’Italie.