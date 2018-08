Marhaba 2018 : Plus de 842 000 arrivants au Maroc ont traversé Tanger Med au 25 août

Chaque année, des milliers de MRE transitent via Tanger Med / Ph. DR.

Jusqu'au 25 août, quelque 842 698 passagers ont regagné le Maroc via le port Tanger Med depuis le début de l'opération Marhaba 2018, le 5 juin dernier.

A cela s'ajoute un total de 221.992 véhicules et 1 851 autocars ayant transité vers le Maroc à travers ce port, depuis le 5 juin dernier jusqu'à la date du 25 août, selon des chiffres de l'Autorité portuaire de Tanger Med. Au cours de la même période, les mouvements vers la sortie au niveau du port ont concerné 371 861 passagers, 118 579 véhicules et 1 695 autocars, précise la même source.

Lors de la journée du 25 août, le Port Tanger Med a enregistré un flux en sortie de 37 067 passagers, de 7 577 voitures, de 96 camions et de 49 bus, en plus de 41 rotations quotidiennes, dans le cadre de la phase retour de l’opération Marhaba 2018 qui prendra fin le 15 septembre.

D'après les mêmes chiffres, quelque 3 929 passagers ont rejoint le territoire national via le port, durant la même journée du 25 août, en plus de 1 062 voitures, 1 bus et 79 camions.