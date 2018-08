Maroc : Le Registre national de la population conçu par l'indien IIIT-B

Le ministère de l'Intérieur et l'Institut international de technologie de l'information de Bangalore (IIIT-B) ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d'entente pour la conception et le développement d'une plateforme logicielle open source modulaire dénommée «MOSIP». Celle-ci constituera le noyau du système de gestion du Registre national de la population (RNP) en cours de mise en œuvre par le gouvernement, indique l’agence officielle MAP.

Signé lors d'une cérémonie présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Nour-Eddine Boutayeb, ce mémorandum porte sur une durée de cinq ans. Il a été signé par le Wali, secrétaire général du ministre de l'Intérieur, Mohamed Faouzi, et le Commodore Sridhar Srinivasa, Ratnam, Registrar de l'Institut international de technologie de l'information à Bangalore-Inde.

Le Maroc sera, ainsi, le premier pays à participer au développement de ce noyau MOSIP et à l'utiliser, ce qui lui permettra de jouer un rôle stratégique dans le cadre d'une coopération sud-sud pour la promotion de cette plateforme logicielle open source. A travers ce mémorandum, l'expérience et le savoir-faire technologique indiens, capitalisés lors de la mise en œuvre du plus important registre de la population au monde, seront mis à la disposition du Maroc.

Le Registre national de la population assurera au profit du Registre social unique (RSU) la fiabilité des données d'identification et les services d'authentification des bénéficiaires des programmes sociaux et ce, conformément aux directives du roi Mohammed VI dans son discours du 29 juillet 2018 à l'occasion de la Fête du Trône.

Le projet de mise en place du RNP et du RSU associé bénéficie d'un appui financier et technique de la Banque mondiale.