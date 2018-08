Sahara occidental : Un groupe d'étude au sein de l'Assemblée nationale française ?

Le Front Polisario semble continuer sa percée en France. Après la constitution -avec le soutien de l’Algérie- du «Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental» en juin dernier, un «groupe parlementaire d'études sur le Sahara Occidental» a également vu le jour.

Il est «composé de députés et de membres de plusieurs commissions au sein du parlement français, dont un membre du parti au pouvoir, ainsi que ceux des principaux partis politiques français», rapporte la semaine dernière l’agence de presse du Front Polisario. Ce nouveau groupe est présidé par le député du Parti communiste et membre du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), Jean Paul Lecoq, que le Polisario qualifie d’«ami du peuple sahraoui».

Ce dernier, cité par cette même source, affirme que «cette démarche traduit l'intérêt soutenu accordé à la cause sahraouie, qui doit être inscrite parmi les principales questions de la politique française, outre la situation des droits de l'Homme, les ressources naturelles et les prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines». Il ajoute même que la constitution de ce groupe «traduit l'extrême préoccupation des députés français par l'avenir de ce conflit notamment en raison du rôle négatif des gouvernements français successifs et leur responsabilité historique et morale dans la persistance des souffrances du peuple sahraoui».

Egalement parmi les rôles de ce groupe, «rappeler l'impératif pour le gouvernement français de respecter les décisions onusiennes, outre la participation à la préparation de rencontres et de conférences avec des députés et membres du sénat français ainsi que d'autres pays».

Une mobilisation qui s’intensifie…

Ce nouveau groupe n’est pas sans rappeler la constitution, en juin dernier, du Réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental. Le 22 juin, ce réseau organisait au siège de l’Assemblée nationale française à Paris sa première réunion, aux termes de laquelle un appel à une «forte mobilisation des parlementaires et gouvernements pour qu’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental soit mis en place» a été lancé.

La présidence du Réseau a été confiée naturellement confié au député français Jean-Paul Lecoq au moment où le Front précisait que son «parlement» sera associé aux décisions et au fonctionnement du bureau restreint du nouveau réseau, mis en place avec l’appui financier de l’Algérie.

Pour rappel, la mobilisation du Polisario en France s’est intensifiée depuis la désignation de Bachir Oubi Bouchraya, ancien représentant du Front aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et au Ghana, en tant qu’«ambassadeur» pour la France. Depuis, il a multiplié les événements, les interviews, les sorties médiatiques et les interventions, défendant bec et ongles les thèses du mouvement séparatiste.