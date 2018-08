Lutte d’un père marocain en Italie pour récupérer son fils

Aziz Dahiche, un marocain résident à Cremasco en Italie mène depuis des mois une bataille juridique pour enfin retrouver son fils, rapporte le site local La Provincia di Crema.

Après la séparation du père et son ex-épouse, un juge italien et le tribunal de Khouribga ont confié la garde de l’enfant au père. Mais ce dernier n’a plus revu son fils Walid, de 10 ans. Selon Aziz, il serait caché par sa mère et ses grands parents maternelles au Maroc.

L’enfant est toujours introuvable, et les tentatives judiciares menées auprès des autorités marocaines ont toujours échoué, précise l’avocat du père marocain. Dans ce sens, l’avocat a sollicité une intervention du ministère italien de la justice «pour faire pression sur son homologue marocain».