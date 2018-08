«Le siège de La Mecque» : Documentaire inédit sur la dernière attaque de la Ka’ba

Diffusé sur Arte le 21 août dernier, le documentaire «Le siège de La Mecque» du réalisateur allemand Dirk van den Berg inclut des témoignages inédits sur la dernière attaque de la Ka’ba, survenue le 20 novembre 1979.

En près de 51 minutes, le cinéaste part à la rencontre d’ex-membres du groupe armé de Juhayman al-Otaibi, commanditaire de l’assaut meurtrier, exécuté sans procès le 9 janvier 1980.

Réalisé en 2018, ce documentaire donne également la parole à des acteurs politiques, d’anciens cadres des renseignements, des chercheurs, ou encore des diplomates étrangers ayant eu leur rôle dans le dénouement de ce siège qui a duré quinze jours.

On y découvre ainsi le témoignage de l’ex-chef des services secrets saoudiens, Turki al-Fayçal, membre de la famille royale ; le journaliste Khaled al-Maeena, fils du général qui a dirigé l’assaut des forces saoudiennes et qui offre au réalisateur les vidéos des combats laissés par son père ; le prédicateur jihadiste Abou Mohammad al-Maqdisi ; l’ancien attaché militaire américain à Djedda, Mark Hambley, ainsi que les ex-membres du GIGN français, Christian Prouteau et Paul Barril.

En évoquant tous ces aspects historiques et géostratégiques, «Le siège de La Mecque» revient amplement sur l’appel de la famille royale saoudienne, qui a demandé l’appui de ses alliés occidentaux pour contenir les 500 rebelles ayant pris possession du lieu saint. Ainsi, le documentaire relate les dessous de l’intervention du GIGN français, qui a secrètement prêté main forme à l’armée saoudienne, notamment à travers la livraison de plus de 300 Kg de gaz lacrymogène.

Le documentaire rappelle par ailleurs que le nombre total de morts lors des événements se compte en milliers, bien que l’Arabie saoudite les estime à moins de 300. Il sera rediffusé sur Arte le 31 août prochain à 10h15 (heure de Berlin) et reste accepssible en replay sur le site de la chaîne jusqu’au 19 octobre 2018.