Belgique : Les timbres marocains en championnat national de philatélie

Les timbres marocains s’invitent pour la première fois au Philexnam, championnat national de philatélie de Belgique et rendez-vous incontournable des collectionneurs, qui s’est ouvert vendredi à Ciney, en région wallonne.

L’événement, organisé par la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique, a été inauguré en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur et du président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française de Belgique, Philippe Courard, ainsi que d'une pléiade de spécialistes et amateurs de philatélie.

La philatélie marocaine est représentée par quatre collections, dont deux présentées par des passionnés venant respectivement de Rabat et de Marrakech, et deux autres par des collectionneurs belges, a indiqué le secrétaire général de Philexnam, Jean-Claude Guyaux, qui a lui-même contribué par une étude sur le timbre représentant la tour Hassan (1943).