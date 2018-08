La Jeunesse de la Voie démocratique appelle au retrait du projet de loi sur la conscription

Dans un communiqué daté du 22 août, le bureau national de la jeunesse du parti de la Voie démocratique s’exprime contre le projet de loi 44.18 relatif à la réinstauration du service militaire obligatoire au Maroc. Ainsi, la jeunesse du parti indique que «celui-ci a précédemment été imposé en 1966, après le soulèvement du 23 mars 1965, comme une mesure disciplinaire dirigée contre les militants, les mouvements protestataires, estudiantins et sociaux» avant son annulation 40 ans plus tard, soit en 2006.

Pour la jeunesse du parti, cette récente réinstauration est décidée dans un contexte où «depuis 2011, le Maroc connaît une vague de protestation sans précédent, portée par des jeunes issus des couches populaires, notamment à travers le Mouvement du 20 février, le Hirak du Rif et de Jerada, ou encore la campagne de boycott des produits de trois grandes entreprises». Le communiqué rappelle que ces initiatives expriment un ras-le-bol accéléré par une crise économique et sociale, qui accentue chômage et marginalisation.

Dans ce contexte et selon la même source, la conscription devient «un outil de promotion des valeurs d’obéissance et de soumission au ‘Makhzen’ auprès des jeunes, absorbant temporairement le chômage au sein de milliers parmi eux».