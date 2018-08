Le Maroc toujours parmi les destinations des Espagnols qui s'expatrient pour travailler

Les professionnels espagnols sont particulièrement sollicités dans les secteurs de l’hôtellerie de luxe et de l’architecture. / DR

Le Maroc sollicite de plus en plus la main d’œuvre espagnole, d'après une récente étude de l'université complutense de Madrid, relayée par le journal El Confidencial. «Le fait que les serres se soient beaucoup développées et que l'exploitation minière ait un poids très important dans l'économie marocaine est un facteur décisif», expliquent les auteurs du rapport. Au total, 3% des offres d'emploi en Espagne proviennent du Maroc, où la présence espagnole est en augmentation.

Les professionnels ibériques sont particulièrement sollicités dans les secteurs de l’hôtellerie de luxe et de l’architecture. Leurs salaires sont supérieurs à ceux qu’ils auraient dans des postes similaires en Espagne.

Cependant, les ressortissants espagnols enregistrés dans les consulats au Maroc, bien qu’ils aient connu une croissance exponentielle ces dernières années, ne dépassent pas 10 000 personnes. Certains experts soulignent qu'en raison de la proximité géographique entre les deux pays, de nombreux Espagnols se maintiennent toujours au sein des registres de leurs municipalités d'origine, même lorsqu'ils travaillent au Maroc.

En 2012 déjà, la directrice de la Chambre de commerce espagnole de Tanger, Boussouf Amal, indiquait à Yabiladi qu'il n’y avait pas que les Catalans qui s’intéressaient au nord du Maroc, mais «presque toutes les régions d’Espagne». Du fait de la crise, «les gens qui sont touchés par le chômage viennent ici, étant donné que le nord du Maroc est en pleine expansion».

Si le royaume semble donc avoir la côte auprès de ces travailleurs. L'étude de l'université complutense de Madrid précise toutefois que trois possibilités de trouver un contrat à l’étranger sur quatre se trouvent en Europe. Le principal pays demandeur de main d'œuvre espagnole est l'Allemagne (19,5%), suivie par la Belgique (15,3%) et la Grande-Bretagne (12,2%).