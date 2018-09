Indice des prix des biens immobiliers : Les transactions s'affichent à la hausse à Marrakech

A Marrakech, après une baisse de 8,2% enregistrée au premier trimestre, les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,6%, lit-on dans l'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) relatif au deuxième trimestre 2018, établi par l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et Bank Al-Maghrib.

Les prix des terrains urbains ont augmenté de 5,6% entre le premier et le deuxième trimestre 2018, contre +1,2% pour les villas. En revanche, les prix des autres biens immobiliers s'affichent à la baisse : -5,9% pour les maisons, -3,7% pour les locaux commerciaux et 0,2% pour les appartements.

Les ventes ont enregistré une augmentation de 31,3% qui a concerné l’ensemble des catégories de biens, avec des hausses de 20,1% pour le résidentiel, de 57,6% pour les terrains urbains et de 7,2% pour les biens à usage professionnel. Les transactions des appartements ont augmenté de 20%, contre 21,4% pour les maisons et 18,9% pour les villas. L'évolution des prix et des ventes des bureaux n'a pas été calculée au cours de ce deuxième trimestre.

Les actifs résidentiels se sont appréciés de 0,1% en glissement annuel

En glissement annuel, les prix des actifs immobiliers ont augmenté de 0,9%, avec des hausses de 0,1% pour les biens résidentiels, de 2,4% pour les terrains et de 1,4% pour les biens à usage professionnel. Concernant le nombre de transactions, il a affiché une baisse de 0,5%, reflétant une diminution de 4,4% des ventes de biens résidentiels et des augmentations respectives de 13,4% et 6,3% de celles de terrains et de biens à usage professionnel.

Toujours en glissement annuel, les actifs résidentiels se sont appréciés de 0,1%, incluant des augmentations respectives de 0,1% et 3,6% pour les appartements et les villas, ainsi qu’une baisse de 1,4% pour les maisons. Du côté des des transactions, leur recul de 4,4% traduit notamment le repli de 5,5% des ventes d’appartements, celles concernant les maisons et les villas ayant en revanche augmenté de 8,5% et de 12,3% respectivement.

Les indices des prix des actifs immobiliers ont été élaborés conjointement par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC à partir des données de l’ANCFCC. De périodicité trimestrielle, ces indices sont calculés selon la méthode des ventes répétées qui permet de remédier au problème de l’hétérogénéité des biens immobiliers. Ce dispositif permet de retracer l’évolution au niveau national et par grande ville des prix des biens immobiliers des trois grandes catégories, en l’occurrence le résidentiel, le foncier et le commercial, ainsi que ceux des six catégories : appartement, maison, villa, terrain urbain, local commercial et bureau.