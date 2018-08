Les Journées culturelles Tijanes s’invitent au Centre culturel marocain de Montréal

Le Centre culturel marocain de Montréal abrite, du 31 août au 2 septembre prochain, la deuxième édition des Journées culturelles Tijanes sous la présidence effective du Khalife général des Tidianes du Sénégal, Serigne Babacar Sy Mansour.

Ces meetings des adeptes de la Tarika Tijania vivant au Canada sont organisés par le Collectif des Dahiras Tidianes de Montréal, Toronto, Québec, Sherbrooke, Ottawa, Trois-rivières, Gatineau, Rimouski et Moncton, en collaboration avec le Centre culturel marocain Dar Al Maghrib, indique l’établissement dans un communiqué.

La rencontre s’inscrit dans le positionnement de la stratégie culturelle de l’établissement qui se veut rassembleur et empreint d’ouverture et de rapprochement entre les peuples. Il s’agit aussi de mettre en exergue ce que représente la ville de Fès, haut lieu de savoir, de saints et de soufisme, pour les adeptes et les disciples de la Tariqa Tidjania.

En effet, l’Afrique à elle seule compte 300 millions de Tijanes. Chaque année, ce sont des milliers qui font le déplacement pour la visite du mausolée de Sidi Ahmed Tijani. Du Sénégal particulièrement, ce sont près de 10 000 fidèlent qui affluent vers Fès.

La deuxième édition des journées culturelles Tijanes sera marquée par de nombreux moments forts. Il s’agit pour les participants de redécouvrir les valeurs et la philosophie prônées par la voie soufie de la Tijania, en revisitant les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de cette voie musulmane basée sur l’éducation spirituelle.

Dans cette optique sont programmées des expositions, des wazifas, des hadras, des conférences, des allocutions et des litanies. Pour animer ces activités, seront présents des conférenciers de renoms, notamment Serigne M’Baye Sy Mansour, entre autres.