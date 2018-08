New York : Tarik Zoubdi et Mounir Benchekroun remportent l’Architizer A+Awards 2018

Les architectes marocains Tarik Zoubdi et Mounir Benchekroun ont remporté les distinctions du jury et du public du Prix international Architizer A+Awards 2018, suite à l’annonce des résultats le 30 juillet 2018 à New York.

Le duo marocain s’est doublement distingué, en décrochant à la fois le prix du jury, ainsi que celui du public, dans la catégorie «écoles primaires et secondaires», annoncent les deux architectes dans un communiqué relayé par le Huffpost Maroc.

Le projet des deux architectes, intitulé «La Muraille du Savoir», est un collège construit pour les enfants des employés du Groupe OCP dans la ville d’El Jadida.

«C’est une belle victoire pour l’architecture marocaine, qui commence à faire entendre sa voix dans le monde entier, grâce à une nouvelle génération d’architectes qui ambitionnent d’exporter leur savoir-faire au delà des frontières du Maroc», se félicitent les deux architectes.

Le prix A+Awards est décerné chaque année par le magazine spécialisé Architizer aux projets qui «représentent le meilleur de l’architecture et du design à travers le monde», concluent-ils.