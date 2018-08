L’international marocain Aziz Bouhaddouz rejoint un club saoudien

Le footballeur marocain Aziz Bouhaddouz a officiellement rejoint le club saoudien Al Baten. L’information a été relayée, ce mercredi, par le président de l’Association marocaine des footballeurs (AMF), Mustapha El Haddaoui, qui s’est exprimé sur Twitter en félicitant le joueur.

Bonne chance à notre lion de l’Atlas. Aziz Bouhadouze rejoint officiellement le club Saoudien Al Baten pic.twitter.com/cTlwpYqRL1 — Mustapha El Hadaoui (@ElhadaouiM) August 22, 2018

De son côté, le nouveau club pour lequel Aziz Bouhaddouz jouera a confirmé ce transfert, indiquant avoir «finalisé un accord avec le club allemand Pauli», dont l’attaquant a porté les couleurs depuis 2016. En effet, ce natif de Berkane a rejoint le FC St. Pauli en avril 2016. Il a évolué au sein de plusieurs autres clubs allemands, notamment de SV Wehen Wiesbaden, le Bayer 04 Leverkusen II et Viktoria Köln.

بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة

مهاجم المنتخب المغربي عزيز بو حدوز بطناوي#عيديه_ابوناصر_لجمهورالباطن pic.twitter.com/GtXBGkmir6 August 21, 2018

A 31 ans aujourd’hui, Aziz Bouhaddouz évolue également au sein de la sélection nationale marocaine, après avoir été appelé en août 2016. Un an plus tard, il a marqué son premier but pour les Lions de l’Atlas lors d’un match de qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Aziz Bouhaddouz a également été sélectionné par l’entraîneur Hervé Renard pour défendre les couleurs du Maroc, lors du Mondial 2018 organisé en juin dernier par la Russie. Au premier match opposant le Maroc à l’Iran, l’attaquant avait marqué contre son camp, précipitant l’élimination des Lions de l’Atlas dès le premier tour.