Ceuta : Une centaine de migrants franchissent la frontière espagnole

Quelque 115 migrants ont pénétré mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc, blessant légèrement plusieurs agents, ont annoncé les autorités, relayées par l'agence France-Presse.

«Ils sont passés par dessus la clôture» de six mètres de haut et hérissée de barbelés qui entoure la ville, a indiqué un porte-parole de la préfecture. Sept gardes-frontières ont été «légèrement» blessés suite à des brûlures d'acide et de chaux que leur ont lancé les migrants, a-t-il précisé.

De son côté, le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a apporté «tout [son] soutien aux forces de l'ordre qui affrontent de manière exemplaire le défi migratoire, en particulier aux agents blessés aujourd'hui».

Todo mi apoyo a las #FCSE que están afrontando de forma ejemplar el desafío migratorio, especialmente a los agentes heridos hoy. El #Gobierno trabaja por el diálogo y la cooperación con países de origen y tránsito y por una gestión común, eficiente y humanitaria de la migración. 22 août 2018

Le journal El Faro de Ceuta a diffusé des images montrant de jeunes migrants africains, contents d'être parvenus à escalader la double clôture, certains brandissant un drapeau espagnol ou européen. Plusieurs ont essuyé des blessures aux jambes et aux mains, d'autres se sont retrouvés avec les vêtements lacérés ou ensanglantés, selon des images. «Bonne chance à tous les amis qui sont derrière» au Maroc, lance l'un d'eux en français.

L'AFP rappelle que fin juillet, plus de 600 migrants étaient entrés à Ceuta lors d'un passage en force, marqué par des affrontements décrits comme particulièrement violents par les forces de l'ordre. Ils avaient jeté de la chaux vive et des excréments sur les gardes-frontières. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) chiffre à 3 100 le nombre de migrants entrés à Ceuta et à Melilla depuis le début de l'année 2018.