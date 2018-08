Pedro Sánchez prévoit de se rendre à Rabat en septembre

L’exécutif espagnol serait en train de préparer le déplacement du chef de gouvernement, Pedro Sànchez, au Maroc, révèle le site espagnol El Confidencial.

La visite serait prévue pour «la première quinzaine du mois de septembre», selon des sources bien informées consultées par le média. Celui-ci ajoute que cette visite tardive s’effectue en «pleine crise migratoire», et après la volonté annoncée par Angela Merkel et Pedro Sánchez, d’accorder plus d’aides européennes au Maroc.

Pour rappel, les médias espagnols évoquent depuis plusieurs mois un éventuel déplacement officiel au Maroc du nouveau chef du gouvernement espagnol. D’abord en juin, puis en août, l’annonce de septembre sera-t-elle enfin la bonne ?