Dans le coma depuis plus d’un an, Abdelhah Nouri s’est réveillé

Plongé dans le coma depuis plus d’un an, le joueur maroco-néerlandais, Abdelhak Nouri s’est réveillé et à communiqué avec des gestes de la tête, le 5 août dernier, a rassuré sa famille.

Considéré comme étant un des 40 plus grands talents mondiaux de football nés en 1997, Abdelhak Nouri a été victime d’une crise cardiaque le 8 juillet 2017, lors d’un match amical entre l'Ajax et le Werder Brême. Depuis, il souffre de «dommages au cerveau sévères et irréversibles».