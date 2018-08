Gouvernement : Charafat Afilal perd son secrétariat dans le mini-remaniement

Le Roi Mohammed VI a approuvé, ce lundi, «la proposition du Chef du gouvernement portant sur la suppression du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau auprès du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et le transfert et l’intégration de toutes ses attributions au sein des structures et prérogatives de ce ministère tout en oeuvrant à la révision de son organigramme», indique un communiqué du Cabinet royal.

«Cette décision vise l’amélioration de la gouvernance des chantiers et projets relatifs à l’eau, et de leur efficacité et efficience et le renforcement de la cohérence et la complémentarité entre les différents services et établissements concernés par l’eau relevant de ce ministère», précise le communiqué. Pour rappel, ce secrétariat d’Etat était dirigé par Charafat Afilal du PPS.

Cette perte est un coup dur pour les camarades de Nabil Benadellah. Abdelkader Amara du PJD a fini par remporter son bras de fer avec Mme Afilal. L'islamiste a d'ailleurs bloqué plusieurs décrets de l'ancienne secrétaire d'Etat chargé de l'Eau.