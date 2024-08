«Marrakesh Express» ou l’histoire d’une chanson de Graham Nash écrite au Maroc

Pour le chanteur et compositeur britannique-américain Graham Nash, un voyage à bord d’un train de Casablanca à Marrakech était suffisamment fascinant pour l’écriture d’une chanson pop de trois minutes. Connu comme étant le principal chanteur du groupe de pop britannique The Hollies des années 60, Nash était l’un des nombreux artistes et célébrités occidentaux qui ont considéré le Maroc comme une étape essentielle de la vague hippie.

Au cours d'un voyage dans le royaume, il écrit «Marrakesh Express» qui, selon les critiques, définit l'ère de la musique hippie dans les années 60. La chanson, cependant, décrivait simplement à quoi ressemblait un voyage à bord d’un train entre la capitale économique du Maroc et Marrakech en 1966.

Un voyage à bord d’un train

«En vacances de son boulot de leader des Hollies, Nash s’est acheté un billet et a sauté à bord d’un train de Casablanca à Marrakech», rappelle la plate-forme de Rock Louder Sound.

Suivant les traces de plusieurs groupes de rock, tels que les Rolling Stones et Led Zeppelin, ainsi que des écrivains, dont des membres de la Beat generation, Graham Nash s'est envolé pour le royaume situé en Afrique du Nord pour se lancer dans une aventure exotique. «J'étais en première classe et il y avait beaucoup de femmes américaines âgées et riches, qui avaient toutes les cheveux teints en bleu», avait confié Nash lorsqu'on l’interrogeait sur son séjour au Maroc.

Mais la première classe ne convenait pas vraiment à son état d’esprit.

«Je m'en suis vite ennuyé et je suis retourné à la troisième classe du train. C'était là où tout se passait. Il y avait beaucoup de gens qui cuisinaient d'étranges petits repas sur de petits poêles en bois et l'endroit était plein de poulets, de cochons et de chèvres. C'était fabuleux et tout était fascinant.» Graham Nash

Et la chanson a, en effet, su capturer cette ambiance et le ressenti de Graham Nash Au sein de cette section du train. «C'est littéralement la chanson telle qu'elle est - ce qui m'est arrivé», a déclaré la rock star.

Les auteurs-compositeurs-interprètes David Crosby, Stephen Stills Et Graham Nash.

Écrite en 1966 mais jouée en 1969

Alors que Nash pensait que la chanson écrite au Maroc impressionnerait ses collègues rockers en Angleterre, ils l’ont rejetée. Les membres des Hollies n'étaient pas vraiment inspirés par «Marrakesh Express» et l’avaient considéré comme n’étant pas «assez commerciale».

L’accueil froid de The Hollies avait poussé Graham Nash à reconsidérer son appartenance au groupe pop britannique. «Oui, il était évident que ma carrière avec The Hollies allait prendre fin», a déclaré Nash.

Et c'est exactement ce qui s'est passé plus tard. Le compositeur britannique déménage à Los Angeles aux États-Unis, à la recherche d'autres musiciens qui apprécieraient ses écrits et son talent. Il s’est finalement allié aux auteurs-compositeurs-interprètes américains David Crosby et Stephen Stills, fondant le super-groupe folk rock «Crosby, Stills & Nash» (CSN).

Avec les deux hommes, Nash a repris sa chanson de Marrakech, l’enregistrant en février 1969. Le «Marrakesh Express» a finalement vu le jour en mai de la même année et faisait partie du premier album du groupe.

«La guitare de Stills courre le long d’un clip, faisant écho à la course littérale du train de Casablanca à Nash et imprégnant la chanson d’un formidable sentiment d’optimisme», a écrit Louder Sound en décrivant la chanson. «Il y a une poignée de jeux de mots absurdes avant que Nash commence à chanter dans ses tons les plus chauds, exhortant tout le monde à monter à bord. Vous pouvez presque sentir le coucher du soleil à travers les fenêtres», a ajouté la même source.

Contrairement à ce que pensaient les Hollies, «Marrakesh Express» a atteint le top 30 du classement US Billboard, en occupant la 17ème place et a été le seul tube du TOP 20 britannique de la carrière de CSN.

«Je pensais que c'était une chanson amusante quand je l'ai écrite», a expliqué Nash. «Ce n'est pas la plus grande chanson du monde, mais les gens l'aiment toujours chaque fois que nous la chantons en direct. Chaque fois que nous avons besoin d'un petit truc léger, c’est ce que nous ressortons», a-t-il conclu.