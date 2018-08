Espagne : Un homme armé fait irruption dans un commissariat

Ce lundi aux alentours de 6h du matin, un homme armé d’un couteau a fait irruption dans un commissariat de la commune de Cornellà de Llobregat (Catalogne). L’homme de 29 ans a été abattu par un des agents, rapporte BFMTV.

Qualifié d’acte terroriste, l’attaque n’a fait aucun blessé, précise pour sa part El Mundo. L’agresseur serait selon les médias locaux d’origine algérienne et aurait crié «Allaho Akbar». Une information qui n’a toujours pas été confirmée par les autorités locales ayant précisé que l’assaillant serait un habitant de la commune et possédait une carte d’identité espagnole.

Pour l’heure, les autorités locales ont confirmé la piste terroriste. Son domicile est perquisitionné et sa compagne interrogée.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.