Maroc : Accusée de discrimination, Royal Air Maroc se défend

Les problèmes n’en finissent pas pour Royal Air Maroc. Après la crise sociale opposant la direction et les pilotes de ligne, voilà que la compagnie nationale de transport aérienne est accusée de «discrimination».

Ce lundi, la RAM a réagi à ce qu’elle qualifie de «fausses informations diffusées par certains sites électroniques et sur les réseaux sociaux». Le sujet n’est autre que les passagers du vol de Royal Air Maroc AT-567 reliant Casablanca à Monrovia le 10 août 2018.

«La compagnie nationale tient à apporter les précisions suivantes : Le vol AT-567 (…) avait été annulé pour des raisons techniques. Une soixantaine de passagers qui devaient effectuer le vol de continuation vers la capitale du Libéria, ont été informés qu’ils allaient emprunter le vol du 11 août», indique le communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Royal Air Maroc explique ensuite que dix passagers de diverses nationalités dont des Libériens disposant de double nationalité américaine (et donc non soumis à l’obligation de visa), ont été transportés vers des hôtels de Casablanca. «Cependant, une cinquantaine de passagers de nationalité libérienne n’ont pas pu quitter la zone internationale de l’aéroport faute de visa [mais la compagnie] a pris en charge ces derniers passagers au sein de l’aéroport, en leur assurant l’hébergement et la restauration dans le salon Oasis et le salon du Terminal 3», précise-t-elle.

Une prise en charge à géométrie variable ?

Ce weekend, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux est partagée puis commentées en masse par les internautes. Elle montre un «ministre libérien accusant la RAM de discrimination envers des Libériens». Sur Twitter, on explique notamment qu’il s’agit de Eugene Fahngon, ministre des Affaires publiques et que la compagnie nationale aurait réservé des chambres d’hôtel à certains «clients américains», tout en laissant d’autres, d’origine libérienne, pour dormir à même le sol à l’aéroport Mohammed V de Casablanca lors d’une escale».

Liberia's Minister Eugene Fahngon engaging Air Maroc officials for discriminating.



A 9am scheduled flight was cancelled and rescheduled for 9pm the next day. U.S passengers were given hotel rooms whilst Liberians and other Africans were left to sleep on the floor at the terminal pic.twitter.com/JCcf9syjjQ