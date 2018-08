Cyclisme : Le Maroc qualifié aux championnats du monde du 22 au 30 septembre en Autriche

Le Maroc s’est qualifié pour les championnats du monde de cyclisme qui se tiendront du 22 au 30 septembre 2018 à Innsbruck en Autriche.

Le Maroc participera à cette compétition aux côtés de 64 autres pays dont 8 nations africaines que sont l'Afrique du Sud, l’Érythrée, l’Algérie, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Mali et la Tunisie, a indiqué le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a relevé que ces championnats connaîtront la participation de huit sportifs marocains dont deux représentantes des catégories élites et juniors, deux coureurs des catégories élites et juniors, et 4 cyclistes de moins de 23 ans qui tenteront de représenter au mieux les couleurs nationales.

Ces championnats, auxquels le Maroc prend part depuis 2010, se tiennent de façon annuelle à la fin de chaque saison, a précisé le président de la FRMC, notant que l’édition de cette année permettra aux jeunes cyclistes marocains de côtoyer les plus grands noms de cette discipline sportive.

La compétition comprend à la fois des contre-la-montre, des courses sur route et dans les vélodromes, tant pour les catégories élites, que pour les moins 23 ans et juniors, a souligné M. Belmahi.

Les vainqueurs de chaque épreuve sont récompensés du maillot irisé qu’ils peuvent porter pendant une année jusqu’au championnat suivant.