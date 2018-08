Madonna, la «sexa» de Marrakech

Pour fêter ses 60 ans dans la ville ocre, Madonna a mobilisé de grands créateurs de mode. La diva de la pop a publié sur Instagram une photo réalisée par l’artiste marocain Hassan Hajjaj, indique Le 360.

La toute jeune sexagénaire apparaît cette fois-ci la tête couverte d’un voile siglé Louis Vuitton, «la marque de fabrique de Hajjaj qui se plaît à détourner les logos des marques de luxe en les marocanisant», souligne le site d’information.

Source : Instagram Madonna

L’artiste marocain n’a pas manqué de remercier Madonna sur son compte Twitter : «Merci à toi et à ta charmante famille pour votre patience. Ce fut un honneur de vous rencontrer tous. Egalement un grand merci à ta fabuleuse équipe qui a permis cela. Joyeux anniversaire.»

Pour rappel, Hassan Hajjaj avait également relooké et photographié Will Smith lors d’un précédent passage à Marrakech. «Spéciale dédicace au photographe Hassan Hajjaj et à toutes mes potes à Marrakech. Le Maroc, c’est la vérité !», avait écrit l’acteur américain en mars 2017 sur sa page Facebook.