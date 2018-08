Angoulême : "Sofia" de la réalisatrice marocaine Meryem Ben M'barek en compétition officielle

Après avoir été récompensé au dernier festival de Cannes du Prix du scénario dans la catégorie "Un certain regard", le film "Sofia", de la réalisatrice marocaine Meryem Ben M'barek, concourt en compétition officielle au Festival du film francophone d'Angoulême (FFA) qui se tiendra du 21 au 26 août.

Ce long-métrage, qui figure parmi les dix films provenant de France, Belgique, Canada et de Suisse, en compétition officielle de cette onzième édition du FFA, raconte le calvaire d'une jeune mère-célibataire de 20 ans, qui vit à Casablanca.

Le film "Sofia", une production France-Qatar-Maroc, où le rôle principal est joué par l'actrice Maha Alami, doit sortir en salles en France le 5 septembre prochain.

Créé par les producteurs Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le FFA défend un cinéma populaire et subtil et met à l’honneur la francophonie et les films francophones d’aujourd’hui, ceux du passé mais aussi les talents de demain.