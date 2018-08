La Fondation nationale des musées du Maroc tire le tapis sous les pieds de Omar Louzi

Musée national du tissage et du tapis à Marrakech. / Ph.DR

Un mois après l’ouverture du Musée national du tissage et du tapis à Marrakech, la Fondation nationale des musés du Maroc (FNM) fait une mise au point. En effet, celle-ci dénonce, ce vendredi, l’appropriation de ce projet par le controversé Omar Louzi, militant de la cause amazighe au Maroc.

Sur son compte Facebook, la FNM précise qu’«aucune relation de quelque nature que ce soit ne la lie à Omar Louzi». Ce dernier prétendait avoir rencontré le président de la fondation et l’avoir convaincu d’adopter le projet, auquel il a contribué. Des allégations contestées par la fondation, qui explique que l’idée est celle du président du comité directeur.

De plus, Omar Louzi aurait collecté des fonds pour la réalisation de ce projet. Un mois après l’inauguration du musée, le militant berbériste tenait à «remercier tous ceux qui ont fait un don pour la création du musée du tapis berbère à Marrakech». Des dons allant jusqu’à 10 000 dirhams qui ont permis selon lui de «financer l’étude du projet et la scénographie». Cependant, la création de ce musée a été financée par la fondation et les fonds proviennent essentiellement du budget général de l’Etat, explique la fondation.