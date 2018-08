Tiznit : Une plateforme pour dynamiser l’entrepreneuriat chez les jeunes

Répondre au manque d’espaces de travail en commun à Tiznit. C’est le projet de L’blend, une plateforme qui vient en aide à la «jeunesse créative» de cette petite ville de la région Souss-Massa. Celle-ci propose en effet un espace créatif et de travail «pour une meilleure productivité».

Le lieu est ouvert aux travailleurs indépendants, aux associations «en recherches d’espaces sans démarches bureaucratiques pour réaliser leurs réunions» et aux entrepreneurs ayant besoin d’un espace de coworking.

«L’espace de L’blend est considéré comme une unité de production. Les jeunes de notre région baignent dans l’inactivité, et c’est à partir de ce constat que nous travaillons sur les domaines suivants : l’art, la technologie et l’entrepreneuriat, comme alternatives pour créer un avenir meilleur. (…) Notre objectif est de les accompagner sur ces trois branches, chacun selon son propre intérêt, dans un espace stimulant qui aide à enrichir leurs talents, à s’exprimer et à s’épanouir. C’est comme ça que nous passons de l’apprentissage à la productivité», précise-t-on de même source.

«On a commencé par louer un espace dans l’ancienne médina de Tiznit, les rénovations et l’ameublement sont en cours de réalisation grâce à notre partenaire : la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi – L’uZine», poursuit le communiqué.

La plateforme organise notamment des résidences de création autour de la technologie, de l’art et de l’entrepreneuriat ainsi que des cours dans ces domaines, des expositions et projections en plein air, des ateliers de création artistique et des espaces de répétitions pour les artistes, entre autres.