Maroc : Un boom des exportations d’artisanat

Les exportations des produits d’artisanat, ont connu au cours du mois de juillet 2018 une très forte évolution, enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 93% par rapport au mois de juillet 2017, annonce le ministère marocain du Tourisme.

Au cours de juillet 2018, parmi les produits qui ont connu une très forte demande à l’étranger, on retrouve les objets à base cuivre (dinanderie), ceux en bois et en fer forgé, les bijoux, les tapis et les vêtements traditionnels, entre autres.

Les exportations des produits artisanaux marocains vers l’Italie ont marqué une très forte progression, en enregistrant un volume de 10,5 fois par rapport à la même période de 2017. A noter aussi, une forte démarcation de la Belgique, qui a enregistré un volume de 4 fois plus important par rapport à la même période de 2017. La majorité des pays de l’Europe maintiennent une évolution très positive, tels que la Hollande (151%) et l’Espagne (46%), et dans une moindre mesure la France (7%).

Quant aux pays arabes, ils se positionnent au 3e rang en termes d’accroissement, avec un volume 3 fois plus important que celui de juillet 2017, et au 1e rang en termes de part dans le chiffre d’affaires total à l’export. De même, les exportations vers le Canada ont doublé, par rapport à la même période de 2017, suivi par l’Australie (49%). Les exportations vers les USA ont progressé de 32%, constituant ainsi, avec les pays arabes, une part de 65%, au chiffre d’affaires total à l’export.