Maroc : Le club sportif norvégien Eskaspeed fête son centenaire à Salé

Le Centre national des sports Moulay Rachid (Salé) a abrité, mercredi, le centenaire du club de natation Eskaspeed basé à Oslo (Norvège). A l’initiative de la Chambre des Marocains résidant dans les pays scandinaves et les pays nordiques, la célébration de la naissance du club se tient pour la première fois en dehors de l’Europe. A l’occasion, une délégation de 154 personnes se sont déplacées, bénéficiant par ailleurs de la mise en place d’un camp d’entraînement.

Nadia Arab, présidente de la Chambre, explique à Yabiladi qu’il s’agit également de donner envie aux participants, issus de la Norvège, d’en savoir plus sur le Maroc. L’idée est que ce séjour contribue «à faire changer les perceptions sur la société marocaine, notamment au sujet des droits des femmes ou de l’insécurité dans le pays» et à initier les membres du club à la culture du pays.

Dans ce sens, des visites ont été organisées à Casablanca et à Marrakech, ce qui donne à cet événement «un aspect sportif, touristique et économique», selon les organisateurs. Ola Viken, président du club Eskaspeed, indique en effet à Yabiladi que ce séjour qui a duré plus d’une dizaine de jours a permis à nombre d’adhérents, qui ne sont jamais allés au Maroc ou en Afrique, de découvrir des aspects culturels et historiques du pays. «Je suis sûr que nombre de nos membres et de leurs familles aimeraient revenir ici et connaître davantage le Maroc», conclut-il.