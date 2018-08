Mercato : Youssef En-Nesyri quitte Malaga FC pour le CD Leganés

Youssef En-Nesyri jouera la saison 2018-2019 en première division de la Liga. En effet, il a quitté le club andalou du Malaga FC, descendu en deuxième division, pour le CD Leganés, indique le média local La Opinion de Malaga.

Auteur d’un but contre l’Espagne au Mondial de Russe, En-Nesyri avait exprimé son souhait de changer d’air. Pour s’offrir les services du Marocain, le Leganés aurait déboursé six millions d’euros et cédé à Malaga son attaquant ivoirien Koné. Cette dernière garde, par ailleurs, une option de rachat du joueur en cas de retour en première division, au terme de cette saison.

Youssef En-Nesyri est né le 1e juin 1997 à Fès. Après ses débuts à l’école du MAS, il rejoint l’Académie Mohammed VI de football puis rejoint Malaga FC lors de la saison 2016-2017.