Suède : Un jugement en faveur d’une musulmane après son refus de serrer la main à son employeur

Un jugement a été rendu en faveur d’une Suédoise de confession musulmane, dont l’entretien d’embauche avait été brusquement interrompu après le refus de celle-ci de serrer la main à son employeur, indique Euronews.

Le 15 août, le tribunal suédois du travail a conclu que cette jeune femme de 24 ans, qui travaillait comme interprète à Uppsala (sud), avait été indirectement victime de discrimination. La cour a ordonné à l’entreprise de lui verser une indemnité de 40 000 couronnes suédoises (3 829 euros).

«Le tribunal du travail a conclu que le refus de serrer la main de quelqu’un du sexe opposé était une manifestation religieuse protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme», a-t-il énoncé. Et d’ajouter : «La politique de l’entreprise est particulièrement préjudiciable aux (...) musulmans, pour qui la poignée de main entre les femmes et les hommes qui ne sont pas étroitement liés est interdite.»

A la place d’une poignée de main, la tradition islamique voudrait que la femme pose la main sur son cœur en guise de salut. Une coutume que la société ne voit pas d’un bon œil, estimant que cela est contraire à ses pratiques car cela créerait des différences et des conflits entre collègues des deux sexes. «C’est une question sensible et c’est la raison pour laquelle nous avons jugé important d’organiser un procès», a déclaré Martin Mörk, directeur de l’unité de traitement du Médiateur contre la discrimination (DO).