L'Aid Al Adha 2018 : L’offre dépasse la demande au Maroc

L'offre en cheptel ovin et caprin, destiné à l'abattage pour la fête de l'Aid Al Adha 2018 , s'élève à près de 8,1 millions de têtes, dépassant de plus de 48% une demande prévisionnelle estimée à 5,45 millions de têtes, a assuré mercredi le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ces 8,1 millions de têtes sont répartis entre 4,6 millions d’ovins mâles, 1,38 millions de brebis et 2,1 millions de caprins, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que la demande porte sur 4,9 millions d’ovins et 540.000 de caprins.

L'estimation de l’offre et de la demande à l'occasion de Aid Al Adha est basée sur les données statistiques actualisées du ministère portant notamment sur les effectifs du cheptel ovin et caprin et les données sur les abattages des ovins et des caprins (mâles et femelles) enregistrés au niveau des abattoirs contrôlés, ainsi que les normes zootechniques (taux d’agnelage, taux de mortalité) observées sur le cheptel ovin et caprin dans les différentes régions du royaume, note la même source.

D'autre part et pour parer à tout risque sanitaire à l'occasion de Aid Adha et orienter les consommateurs, le département de l'Agriculture a mis en place depuis plusieurs mois un plan d'action opérationnel avec une série de mesures, notamment l'enregistrement des unités d'élevage et d’engraissement des animaux.