Méningite à Zagoura : Le ministère de la Santé rassure

La situation épidémiologique de la méningite dans la province de Zagoura demeure «très normale et ne suscite pas d’inquiétude», a affirmé mercredi la direction régionale de la Santé pour la région Darâa-Tafilalet.

Réagissant aux informations faisant état d'une «propagation inquiétante» de la méningite à Zagoura après le décès de trois enfants, le ministère de la Santé a souligné dans un communiqué que la situation épidémiologique «ne constitue pas une exception» au regard de l'évolution de la maladie sur les plans régional, national et international.

Citant la direction régionale, le communiqué a indiqué que la province de Zagoura a enregistré 6 cas de méningite en 2017, alors que 7 cas ont été recensés jusqu'au 13 août 2018, dont six ont évolué vers la guérison et qu'un nourrisson de la commune N'koub a perdu la vie.

Le département de la Santé dispose d'un programme national bien défini en matière de surveillance épidémiologique et de lutte contre la méningite lui permettant de suivre de près la situation de la maladie, de prendre les mesures liées à la prise en charge des cas enregistrés et de contrôler la méningite à travers notamment la vaccination, la surveillance, le diagnostic précoce, les analyses médicales, les traitements préventifs et la sensibilisation, selon la même source.

Le ministère a en outre affirmé que ses services régionaux à Darâa-Tafilalet suivent de près la situation et n’épargneront aucun effort pour préserver la santé de la population, affirmant que ceux-ci resteront vigilants et mobilisés pour intervenir en cas d'urgence.