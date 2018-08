Espagne : Un Marocain arrêté pour un féminicide

Une jeune femme de 21 ans est décédée dans la nuit de lundi à mardi dans la commune de Dúrcal (Andalousie), après avoir reçu plusieurs coups de couteau de la part de son compagnon, un homme de 39 ans de nationalité marocaine, indique l'agence EFE.

Lundi vers minuit, le quadragénaire aurait asséné des coups de couteau à sa compagne à de multiples reprises. Il l’aurait ensuite abandonnée près d’un centre de santé avant de prendre la fuite. Les services sanitaires, alertés par les coups de klaxon de la voiture, sont sortis du centre et ont tenté de réanimer la jeune femme pendant une quarantaine de minutes, mais celle-ci a finalement rendu l’âme. La Garde civile a arrêté l’auteur présumé des faits quelques minutes seulement après sa fuite, à proximité du centre de santé.

Des représentants institutionnels et plus d’une centaine d’habitants de Dúrcal, où le couple avait emménagé il y a un an et demi, ont observé trois minutes de silence sur la place de la ville. Les drapeaux ont également été mis en berne. Des partis politiques, syndicats et associations, comme la Plateforme contre la violence de genre de Grenade, ont annoncé un rassemblement jeudi prochain. Antonia Fernández, maire de Dúrcal, a déclaré que la jeune femme n’avait pas déposé de plainte pour mauvais traitements et n’était pas non plus bénéficiaire des services de l’Institut des femmes andalouses.