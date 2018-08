Dounia Bounahmidi : L’art de concilier design et social business

Concilier design et entrepreneuriat social. C’est le pari initié par Dounia Bounahmidi il y a six mois, avec la création de sa société Folks & Tales, spécialisée dans la vente de produits d’artisanat marocain. Originaire de Rabat, la jeune femme de 27 ans collabore avec des artisans basés à Fès et Meknès, cités impériales réputées pour leur céramique, leur poterie et leur mosaïque, ainsi qu’à Rabat, dont la médina regorge de savoir-faire ancestraux. Dans le Moyen-Atlas également, à Aït Hamza, petit village de 3 000 habitants, Dounia Bounahmidi puise l’inspiration auprès de huit femmes membres d'un coopérative, qui manient l’art du tissage comme personne, réalisant coussins et tapis en tous genres.

«Le nom de ma société, Folks & Tales, fait référence aux gens avec lesquels on travaille et aux histoires qu’on essaie de raconter à travers nos produits», nous explique-t-elle. L’objectif premier fut de faire du social business. «C’est une marque qui fait du bénéfice mais via une approche qui permet à nos artisans, notamment les femmes, de travailler dans un environnement éthique et vivre dignement de leur travail. On veut mettre en avant ces personnes-là», ajoute-t-elle. Pour l’instant, Dounia Bounahmidi fait le plus gros du travail – «avec les artisans» – et un stagiaire qui l’assiste.

Elargir sa palette de savoir-faire

Avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, la Marocaine est d’abord partie en France à l’âge de 19 ans. Entre 2008 et 2010, elle intègre les classes préparatoires économique et commerciale de Rabat puis, entre 2010 et 2014, fait ses armes à la Kedge Business School, l’école supérieure de commerce de Bordeaux.

«A mon retour au Maroc, j’ai fait le tour du pays et j’ai rencontré un certain nombre de personnes qui m’ont permis d’apprendre beaucoup. J’ai eu une expérience d’un an dans le domaine de l’entreprenariat social, notamment dans des villages vers Errachidia, lors de laquelle j’ai pu vraiment découvrir le travail des artisans. Ça m’a donné envie de créer mon propre projet et d’y réunir mes passions : la création, le design, l’entrepreneuriat social et tout ce qui touche au digital», raconte-t-elle encore.

Dounia Bounahmidi a lancé le site de la société il y a un peu plus d’un mois, désireuse d’utiliser «le pouvoir d’internet et du e-commerce pour parvenir à créer du lien entre le consommateur et l’artisan, plutôt que de passer par les réseaux de distribution classique». L’heure est aujourd’hui au développement de la collaboration avec des distributeurs basés dans des villes françaises et américaines, à Paris et à San Francisco. «J'ai de la famille là-bas donc c'est plus simple pour moi. L'essentiel est qu'on développe des partenariats respectueux de notre marque et de notre positionnement», confie-t-elle.

L’avenir de son projet, la jeune entrepreneure le voit à travers l’élargissement de sa palette de savoir-faire. «On veut aller vers d’autres corps de métier et d’autres communautés pour étendre notre savoir-faire. C’est comme ça que je vois l’avenir de mon projet», conclut-elle.