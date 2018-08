Euro d’athlétisme : Du bronze et de l’argent pour l’Italie grâce à deux Marocains

A Berlin, les championnats d’Europe d’athlétisme, ayant débuté le 6 août dernier, se sont achevés dimanche. L’occasion pour chaque pays de faire de bilan de cette compétition continentale.

Dimanche, plusieurs médias italiens se sont réjouis des médailles raflées par les athlètes italiens, se félicitant de la médaille de bronze dérochée par le Maroco-italien Yassine Rachik et celle d’argent de la Maroco-italienne Fatna Maraoui.

Le média Il Giornale a informé que l’athlète, né à Casablanca, a remporté la troisième place du marathon de Berlin sur 42 kilomètres. Il enregistre ainsi son «nouveau personnel (2:12 :09) après avoir résisté jusqu’à la fin de la compétition».

Le coureur, né en juin 1993 à Ain Sebaa, est arrivé en Italie en 2004. Enfant, il préférait le karaté à la course. Jeune, il réussit à décrocher «26 titres dans sept spécialités différentes de la course». «Il gagnait, mais n’était pas encore Italien à tous égards», poursuit le journal. Ses consécrations sportives ont fini par porter leurs fruits en juin 2015. Après une pétition signée par 22 000 personnes, Rachik est devenu un citoyen italien et un mois plus tard, il remporte «le bronze devant les Européens de moins de 23 ans sur 10 000 mètres».

De son côté, La Stampa rapporte que l’athlète italienne d’origine marocaine Fatna Maraoui a terminé dimanche à la 14e place, mais elle «remporte la médaille d’argent au classement de l’équipe de marathon féminin». Une médaille qu’elle a dédié «à sa mère souffrante».