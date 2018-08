Des gazelles de Cuvier observées dans le Sahara

Le Sahara recèle des secrets bien gardés. Récemment, l’association espagnole Harmusch, spécialisée dans l’étude et la conservation de la faune, a découvert, grâce à l’un de ses pièges photographiques, les images d’une gazelle de Cuvier et de son petit, indique le site Ecologie.ma.

«Il nous a fallu près de cinq ans pour obtenir des vidéos qui nous enthousiasment autant que celle-ci et qui, en outre, démontrent que la vie dans le désert, même si elle est très, très difficile pour ces animaux, mérite que l’on fasse un effort pour être à leurs côtés et les aider dans tout ce dont ils ont besoin», écrit l’association espagnole Harmusch sur sa page Facebook.

Le site Ecologie.ma précise quant à lui que la gazelle de cuvier est typique d’Afrique du Nord. «Elle peuplait toutes les régions montagneuses et vallonnées, débordant même sur les plaines proches des reliefs, à l’exception toutefois du Rif occidental et central. La Gazelle de cuvier a en revanche disparu de plusieurs zones où elle était présente jadis – Rif oriental, plateau central, de la forêt de la région de Benslimane et du Moyen Atlas central», souligne-t-il.

L’espèce s’est toutefois raréfiée «en raison de l’augmentation de la pression anthropique, essentiellement sous forme de prélèvements directs, mais aussi en raison de la transformation des zones boisées en pâtures et terrains agricole». La chasse a également fortement contribué au déclin de l’espèce. Si la gazelle de Cuvier parvient encore à se protéger des chasseurs grâce à son habitat, «elle est encore sujette, au moins localement, à une forte pression de braconnage», ajoute Ecologie.ma.

En février dernier, deux loups dorés nord-africains avaient été aperçus dans la zone de Guelaya, située près de Nador, dans le massif montagneux du Rif. Le premier «loup africain» avait été photographié en 2008 près du parc national ornithologique du Djoudj, au Sénégal.