Career Centers : Plus de 3 500 jeunes bénéficiaires des «Summer camps» à travers le Maroc

Après une première édition réussie en 2017, les six Career Centers pilotes ouverts à travers le Maroc ont organisé la deuxième édition du Summer Camp du 2 au 31 juillet

Un communiqué de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), parvenu à Yabiladi ce vendredi, indique que plus de 3 500 jeunes étudiants des universités et stagiaires de la formation professionnelle ont bénéficié de cette deuxième édition qui a déjà permis de doubler le nombre des bénéficiaires par rapport à l’année précédente.

De nombreuses activités ont été organisées en collaboration avec plusieurs partenaires du secteur privé et de la société civile. Les jeunes ont pu bénéficier «d’ateliers d’orientation, de formations en soft skills, en informatique, en langues anglaise et française, mais aussi de visites d’entreprises, de conférences, de compétitions et de rencontres avec des professionnels».

Le Summer Camp a également été l’occasion de discuter des thématiques qui traitent du genre et de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’inclusion des femmes dans le monde du travail à travers différents ateliers. D’autres sujets importants ont été traités, comme l’importance du développement durable, des énergies renouvelables, de l’engagement social et du bénévolat.

Les différentes cérémonies de clôture ont connu une forte présence des acteurs institutionnels. Elles ont été ponctuées par la remise de distinctions aux jeunes les plus actifs dans les compétitions, avec des prix offerts par les entreprises partenaires des Career Centers, conclut le communiqué.