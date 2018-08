Décès de Pierrette M’jid : Le procès du conducteur commence

Pierrette M’jid, militante de longue date et compagne de route de l’ancien résistant Mohamed M’jid, a succombé lundi à ses blessures après avoir été percutée par une grosse voiture, conduite par un jeune homme de 18 ans. Celui-ci comparaît depuis jeudi devant le tribunal de première instance de Casablanca pour homicide involontaire, mise en danger d’autrui et excès de vitesse.

En effet, «l’enquête policière a été finalisée et le dossier a été envoyé directement aux audiences», nous explique Abdellah Abdellaoui, ami de longue date de la famille M’jid, qui a assisté à cette séance.

Le suspect admis à la maison correctionnelle

Au cours de l’audience, la défense a requis la liberté provisoire de son client, qui a été rejetée. Appelé à la barre, le prévenu soutient ne pas s’être rendu compte sur le coup d’avoir percuté une femme. «Il maintient qu’il pensait avoir touché une lapalissade au bord des travaux en cours sur la côte d’Aïn Diab», nous raconte notre interlocuteur.

Le conducteur explique ainsi sa «tentative de retour sur les lieux après avoir réalisé qu’il avait heurté une passante, en remarquant des traces sur le capot». Mais sur ce chemin, il percute de plein fouet un camion. Si des utilisateurs sur Twitter pensent que le jeune homme aurait été sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident, l’enquête policière a conclu que les analyses étaient négatives. Cependant, Abdellah Abdellaoui se pose des questions :

Par ailleurs, notre interlocuteur soulève que contrairement à quelques versions véhiculées sur les réseaux sociaux, le jeune homme n’a pas été admis à la prison centrale d’Oukacha, bien qu’il reste poursuivi en détention. «C’est une grande aberration, déplore-t-il. On octroie un permis de conduire à une personne car on la considère comme majeure, mais lorsqu’elle commet un délit, elle est admise à la maison correctionnelle d’Aïn Sebaa».

Dans cette annexe, le prévenu reste dans le pavillon des moins de 21 ans. Mais pour Abdellah Abdellaoui, «qu’il soit là-bas ou à Oukacha, c’est le soucis de l’impunité face à la loi qu’il faut endiguer à travers ce procès». C’est pour cela que l’ami de Pierrette et de Mohamed M’jid insiste sur le fait que la famille de la victime refuse toute possibilité d’arrangement, déterminée à mener la procédure judiciaire jusqu’au bout.

«Les parents du prévenu sont venus présenter leurs condoléances et son père estime que le fils devait refaire son éducation. Mais leur responsabilité est là, car on ne confie par un gros véhicule à une personne qui vient d’avoir ses 18 ans et son permis de conduire. Aujourd’hui, les deux familles portent ce drame. Mais il faut faire en sorte qu’à partir de cette situation, l’action militante de Pierrette M’jid, qui s’est battue pour des causes nobles jusqu’au dernier jour de sa vie, ait une continuité.»