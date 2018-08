Istanbul : Un avion de la RAM heurte un appareil de Turkish Airlines

Décidément, les difficultés de Royal Air Maroc n’en finissent pas. Cette fois-ci, c’est un avion de ligne de la compagnie aérienne marocaine qui, à quelques minutes du décollage, est entré en collision avec un appareil de Turkish Airlines, à l’aéroport international Atatürk d’Istanbul, indique la chaîne de télévision Russia Today sur son site.

Les faits sont survenus jeudi 9 août, tôt dans la matinée, sur l’aire de stationnement située près du terminal international. L’aile droite de l’avion de la RAM, qui était en train de circuler au sol, a heurté l’APU (turbine auxiliaire alimentant l’avion au sol en énergie électrique, située dans le cône de queue de l’appareil) de celui de Turkish Airlines, rapporte le site suédois Flightradar24, spécialisé dans l’affichage d’informations en temps réel sur les vols commerciaux.

Earlier today in Istanbul, a Royal Air Maroc 787 (CN-RGT) taxiing for departure collided with a Turkish Airlines 777 (TC-JJZ) parked at the gate. The 787’s right wingtip struck the 777’s APU.



Photos from the incident and additional details: https://t.co/sQGEmvk5oU pic.twitter.com/mffNCHo11M