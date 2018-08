Diasporama #52 : «Sumaya Style» la marque de burkini créée par une Marocaine en Espagne

Soumia Elouali Hanini est originaire de Bouznika. Elle quitte le Maroc 1997. Partie pour de simple vacances à Santander, elle s’installera définitivement en Espagne. Comme nous le confie Soumia : «je n’envisageai pas de rester ici, mais je suis tombée amoureuse de la région. Puis j’ai décidé de revenir pour mes études».

Elle passera le concours pour l’entrée à l’université pour les plus de 25 ans, et entame des études en stylisme et modélisme, avant d’étudier le métier de maquilleur artistique professionnel pour le cinéma. Cette soif d’apprendre, Soumia la cultive encore aujourd'hui pusiqu'elle étudie actuellement la psychologie.

Très jeune, Soumia se lance dans l’entrepreneuriat et ouvre plusieurs établissements de soin esthétique et des boutiques où elle vendait des chaussures. Ses études, son expérience et sa fibre artistique la mèneront vers un autre horizon. Elle se lance dans la confection de burkini et crée sa marque «Sumaya Style».

Des burkinis pour l’accès des femmes à l’espace public

Fine observatrice, l’idée de confectionner des burkinis, lui viendra au Maroc. Soumia nous raconte «lorsqu'[elle] partait au Maroc, des femmes nageaient avec des djellabas, des leggings, ce qui pose un problème à la fois hygiénique et sanitaire».

«Le Maroc est un pays musulman, pour moi il fallait une solution pour que ces femmes puissent se rendre à la plage comme n’importe quelle femme, qu’elle soit voilée ou non, et surtout pour que ces femmes aient le droit de se sentir à l’aise dans les espaces publics». Soumia Elouali Hanini

Pour ses burkinis, Soumia utilise le même tissu que celui d’un maillot de bain. A ce tissu et incorporé une technologie permettant de ne pas transpirer et de sécher très rapidement, en plus d’une protection solaire, qui permet de protéger sa peau contre les rayons UV. Grâce à cet argument, ces burkinis attirent également des personnes souffrant d’allergie au soleil ou de problèmes de peau, nous explique Soumia Elouali.

Image d'illustration./Ph.DR

Rêves de Maroc

Si en Espagne, aucune loi n’interdit le port du burkini dans les plages, il n’existe aucune boutique qui en vend. La marque «Soumaya Style», ne dispose pour le moment que d’une boutique en ligne. Ces principaux clients se trouvent en Espagne, mais depuis quelques temps maintenant des commandes proviennet de l’étranger.

Fervente patriote Soumia nous confie qu’elle envisage de s'installer un jour au Maroc. «Mon projet à long terme et de revenir dans mon pays. Je pense que c’est le rêve de n’importe quel Marocain résidant à l’étranger ; faire ses études, réaliser ses rêves puis rentrer dans son pays, pour profiter pleinement de tout ce qu’on a accompli», nous explique-t-elle avec ferveur. Et pourquoi pas proposer sa marque de burkini au pays ? Car, même si au Maroc des burkinis sont commercialisés, «ils ne sont pas de qualité et ne sont pas conçu pour la plage», affirme Soumia. Elle est d'ailleurs déjà à la recherche d’un distributeur au Maroc.