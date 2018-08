Royaume-Uni : Les Conservateurs agacés par les propos de Boris Johnson sur la burqa

Les propos de Boris Johnson sur le voile intégral agacent jusque dans son propre camp. La Première ministre britannique Theresa May a estimé que l’ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères «a provoqué l’indignation» et «n’aurait pas dû utiliser ce langage», indique Le Monde.

De tels propos «augmentent les risques de crimes racistes», a estimé de son côté Sayeeda Warsi, membre (conservatrice) de la chambre des Lords.

Dans sa dernière chronique hebdomadaire dans le Daily Telegraph, lundi 6 août, Boris Johnson a notamment déclaré que les femmes musulmanes portant des burkas «ressemblent à des boîtes aux lettres», jugeant «absolument ridicule» le voile intégral.

Depuis quarante-huit heures, une pluie de critiques s’abat sur lui, y compris dans son propre camp. Ainsi, Mohamed Sheikh, autre membre de la haute chambre britannique, appelle à des sanctions disciplinaires pour retirer à Boris Johnson, qui demeure député, son étiquette du Parti conservateur.

Sonia Purnell, auteure d’une biographie de Boris Johnson, estime quant à elle que cette attention médiatique soudainement focalisée sur lui est précisément ce que souhaitait «l’ambitieux rival de Mme May». «Ses mots sont nauséabonds et clivants, a expliqué Sonia Purnell sur la BBC. (…) On aurait pu avoir un débat intéressant sur le sujet mais, à la place, on parle tous de son choix de vocabulaire.»

L’intéressé a cependant fait savoir qu’il ne comptait pas s’excuser, conscient que l’opinion publique est susceptible de se rallier à lui. D’après les derniers sondages, qui datent de 2017, la moitié des Britanniques est favorable à une loi interdisant la burqa.